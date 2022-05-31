Евроинтеграция от Джонсона. Зачем Британия создает "альтернативу" ЕС

Евроинтеграция от Джонсона: что может стоять за новой инициативой Великобритании

Премьер Британии Борис Джонсон предложил создать новый альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС, пишет "Европейська правда". Украине уже предложили присоединиться к проекту.

Анна Шелест, Юрий Панченко

Украине предложили присоединиться к европейской интеграции. Правда, не в рамках ЕС, а в рамках его потенциального конкурента.

О таком предложении пока известно только из СМИ – итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на собственные источники сообщает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС. И что Украина уже получила предложение присоединиться к нему.

Но пока приоритетом Киева остается получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

Предложение со многими неизвестными

Сразу заметим: информации, обнародованной в медиа, явно недостаточно, чтобы делать основательные выводы. По сути, мы даже не знаем, о каком объединении может идти речь: политическом или альянсе по безопасности. Поскольку термин "альянс", использованный журналистами, говорит именно о военном сотрудничестве по безопасности. А "альтернатива ЕС", –провозглашается на экономико-политическом измерении.

Даже больше – на первый взгляд, этот план выглядит как троллинг евроинституции Борисом Джонсоном. Евроскептические настроения британского премьера всем известны, поскольку он был одним из главных популяризаторов Брексита.

Однако, отбросив эту возможность, попробуем подробнее рассмотреть, что может скрываться за таким планом Лондона и насколько это может быть интересным для потенциальных участников объединения. В первую очередь – для Украины.

Это не первая попытка Великобритании собрать вокруг себя группу стран, сделав из них альтернативу Евросоюзу.

В 1960-х годах Великобритания была членом и фактическим лидером европейской ассоциации свободной торговли, продвигая это объединение как противовес ЕС. Тогда к ней присоединились Австрия, Дания, Португалия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Впрочем, в 1973 году Великобритания сама сделала выбор в пользу ЕС, а вслед за ней аналогичным путем пошли Дания, Португалия, Финляндия, Австрия и Швеция. После этого ЕАСТ стала фактически площадкой для взаимодействия с ЕС для тех западноевропейских стран, которые не планируют поступления туда (Швейцарии, Лихтенштейна, Норвегии и Исландии – в то же время все они являются членами Шенгенской зоны и единого рынка).

Поэтому не выглядит странным, что, выйдя из состава ЕС, Великобритания вновь решила продемонстрировать свое лидерство в Европе, однако теперь уже речь идет о другом наборе стран.

Как отмечает итальянское издание, новый альянс "соберет страны, объединенные недоверием к Брюсселю, а также к ответу Германии на военную спецоперацию России". При этом потенциальными членами, кроме Украины, называют Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе".

Сразу отметим: из названных членов ЕС только Польшу можно отнести к странам, имеющим "недоверие к Брюсселю". Сейчас у Варшавы имеется громкий конфликт с Еврокомиссией из-за судебной реформы, и она попала под штрафные санкции. Правда, Польша пытается уладить этот конфликт, в частности Сейм уже одобрил правки к скандальной реформе. И общий евроскептицизм в Польше не на высоком уровне.

Зато все три балтийские страны являются искренними еврооптимистами. Это означает, что мотивация этих стран покинуть Евросоюз в пользу нового объединения явно будет отсутствовать.

Показательно, что в первую очередь к клубу стран, которые не доверяют Брюсселю следовало бы отнести Венгрию. Будапешт сейчас подвергается наиболее острой критике со стороны ЕС, а приостановка финансовой поддержки Евросоюза может мотивировать его искать для себя новое объединение.

Впрочем, Венгрия явно не была упомянута в перечне потенциальных членов нового объединения. Откровенно пророссийский курс Будапешта дисгармонирует даже с более сдержанной политикой ЕС, не говоря уже о куда более критическую до Путина Великобританию. А как мы уже отметили, "ответ на российскую спецоперацию" является одним из потенциальных критериев для объединения.

То же самое можно сказать и о Турции – неслучайно ее планируется привлекать к организации только в отдаленной перспективе.

Поэтому получается, что потенциально новое объединение может быть ограничено только тремя-четырьмя странами.

Это существенно снижает его возможности, прежде всего как экономического образования. Возможный экономический эффект от такого объединения не сможет быть сопоставим с интеграцией на базе ЕС.

А вдобавок потенциальные кандидаты не имеют общей границы с Великобританией, что дополнительно уменьшает положительный эффект от такой интеграции.

Но если речь идет об интеграции военной, то здесь стоит напомнить другую свежую инициативу Лондона – альянс Украины, Великобритании и Польши, заявленный в феврале нынешнего года, всего за неделю до начала российской спецоперации. Документальное оформление этого альянса приостановилось, однако он остается среди приоритетов трех стран.

Даже больше, Лондон является одним из основных союзников НАТО, никогда не ставил под сомнения этот оборонительный Альянс и перестраивал свою политику в области обороны именно в его рамках. Даже во время Брексита британские политики постоянно говорили, что Соединенное Королевство остается верным европейским партнером именно благодаря членству в НАТО.

Так зачем дублировать?

Тем более, согласно заявлениям британского правительства, этот альянс будет иметь не только составляющую по безопасности, но и экономическую составляющую – и это дополнительно лишает смысл создания новых экономических образований.

Если речь идет о политическом объединении – взаимодействии стран, имеющих общие политические интересы, то такой альянс никак не противоречит членству в ЕС, а соответственно – не может быть альтернативой для Украины.

Или противоречит, если отталкиваться от тезиса, что это объединение "недовольных ЕС". Тогда такой альянс может войти в противоречие и с Конституцией Украины, и со стремлением населения присоединиться к европейской семье.

И, наконец, последнее – пока нет доказательств, что такая инициатива не является проектом лично премьер-министра Джонсона и имеет поддержку по крайней мере внутри его партии. Это имеет большое значение, ведь позиции Джонсона сейчас шатки как никогда – из-за скандала вокруг ковидных вечеринок он может потерять свою должность.

Более того, главным вопросом внутренней повестки дня в Соединенном Королевстве сейчас снова стал вопрос соглашения по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Проблема заключается именно в нежелании последних устанавливать полноценную границу и таможенные правила, как того требует Лондон из-за выхода из ЕС, а соответственно, единой таможенной зоны. Поэтому стоит помнить, что антиевропейские заявления премьер-министра могут быть простимулированы указанным конфликтом.

Три вывода для Киева

Что это все значит для Украины?

Во-первых, стоит не забывать, в чем заключается наша стратегическая цель (и какая интеграция записана в украинскую конституцию).

Даже если желаемый статус страны – кандидата в члены ЕС не будет предоставлен нам на июньском саммите ЕС, это явно не причина отказываться от цели и соглашаться на альтернативные проекты, которые могут противоречить стратегическому заданию. Даже в тех случаях, если такое предложение поступает от дружественной и важной для нас страны.

Во-вторых, Украина может рассматривать любые возможные политические альянсы или альянсы по безопасности, зоны свободной торговли или экономические объединения, которые усилят ее национальную безопасность и обеспечат национальные интересы.

Соглашение о стратегическом партнерстве и ЗСТ с Великобританией, подписанное в 2020 году, было именно таким. Так же, как и инициатива Люблинского треугольника. Но ни одна из них не ставила под сомнение европейскую и евроатлантическую интеграцию.

И последнее. Как показывает история, объединение оскорбленных никогда не сможет стать эффективным механизмом сотрудничества.

Любой альянс или объединение должны иметь цель и видение, что позволит держаться вместе много лет. Несогласие или обида на ЕС вряд ли является хорошей основой для эффективного взаимодействия и развития.