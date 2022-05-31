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Военное обозрение

В боевой состав ВМС США вошла 20-я многоцелевая атомная подлодка типа Virginia

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США пополнились 20-й подводной лодкой типа Virginia, церемония передачи субмарины прошла на базе подлодок ВМС США в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). Отмечается, что это уже вторая подлодка в конфигурации Block IV.

АПЛ USS Oregon SSN 793 прошла "крещение" с присвоением названия 6 октября 2019 года на верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне, что означало официальное принятие в состав ВМС США. Подлодка стала третьим военным кораблем, носящим имя "Орегон" в составе американского флота.

Строительство подлодки стартовало в 2014 году, официальная закладка киля прошла в июле 2017 года. В октябре 2019 года субмарину спустил на воду, одновременно присвоив имя. Изначально передать в боевой состав "Орегон" планировали в 2021 году, но достройка затянулась по неназванным причинам и субмарину отправили на испытания только в начале этого года.

Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подлодками, а также для действий в прибрежной зоне. Длина подлодок составляет 114,9 м, ширина – 10,3 м, водоизмещение – 7800 т. Максимальная глубина погружения заявлена свыше 500 м. Ресурс атомного реактора S9G рассчитан на 33 года, движитель водометный. Скорость 25 узлов. Экипаж 134 человека. Каждая последующая модификация субмарин имеет незначительные отличия в компоновке, вооружении и составе экипажа.

Субмарины этого типа являются многоцелевыми атомными подлодками четвертого поколения. Предполагается, что их строительство будет продолжаться до 2043 года – за это время планируется спустить на воду 48 атомоходов. Сейчас в строй вводятся АПЛ модификации Block IV, строительство подлодок версии Block V было заказано в 2018 году. Субмарины создавались на замену подводных лодок класса Los Angeles.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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