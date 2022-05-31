Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двадцать четвертая отдельная бригада специального назначения удостоена почетного наименования "гвардейская" за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях, следует из опубликованного в понедельник на портале правовой информации указа президента России.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения", - сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.