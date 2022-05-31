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РИА Новости

Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двадцать четвертая отдельная бригада специального назначения удостоена почетного наименования "гвардейская" за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях, следует из опубликованного в понедельник на портале правовой информации указа президента России.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения", - сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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