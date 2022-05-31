Япония решила увеличить армию «из-за событий на Украине»

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Спустя 77 лет после поражения во Второй мировой войне Япония вновь милитаризуется. Хотя «самураи уже не те», но в Азиатско-Тихоокеанском регионе лишь Австралия, Япония и Южная Корея, а также проблемный Тайвань, могут считаться полноценными союзниками США. Поэтому Вашингтон влияет на Токио, чтобы Япония укрепляла свои вооруженные силы.

Увеличить армию Япония решила якобы из-за российской спецоперации на Украине. Это, конечно, впечатляет: присутствие иностранных войск и военных баз на японской территории суверенитету страны не угрожает, а события за многие тысячи километров угрожают... Впрочем, милитаризации Японии ожидать стоило. Страна действительно играет серьезную роль в мировой экономике, определенные амбиции у нее остались, и было бы глупо считать, что Токио решит довольствоваться небольшими вооруженными силами.

Хотя вплоть до последнего времени японские политики предпочитали не делать воинственных заявлений, времена стремительно меняются. Премьер-министр Кисида демонстрирует все более воинственный настрой. Так, правительство собирается удвоить расходы на оборону, объясняя это ростом вызовов во внешней политике. К числу потенциальных противников в Токио относят Россию, Китай и КНДР.

Но самое интересное – Япония переходит к концепции превентивного удара, которая отвергается конституцией страны. Вплоть до последнего времени японские власти подчеркивали оборонительный характер национальной армии, которая так и называлась – Силы самообороны. Первый удар, до нападения на Японию, национальной военной доктриной и конституцией страны не предусматривался.

Между тем, Япония до сих пор занимает третье место в мире по ВВП, и если страна начнет тратить 2% ВВП на вооруженные силы, она станет третьей по масштабам расходов военной державой в мире, считают японские аналитики. Сейчас Токио на девятом месте в мире по расходам на оборону.

Увеличение военных расходов связано с растущими опасениями относительно военной активности России и Китая. Хотя сейчас власти страны объясняют рост военных расходов событиями на Украине, в действительности их больше тревожит ситуация вокруг Тайваня и пуски ракет Северной Кореей. Ведь не исключено, что в случае вооруженной операции Китая против Тайваня США потребуют от японских войск вмешательства на стороне острова.

Наконец, не стоит забывать и о том, что США хотят максимально сбросить с себя финансовое бремя по поддержанию собственной военной конструкции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Если в Европе задача США заставить тратить деньги европейских союзников, то в Азии возникают претензии к Японии – стране богатой и развитой, которая могла бы обеспечивать финансирование реализации американской военно-политической стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.