Страны НАТО проводят третьи кряду учения недалеко от российской границы

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26 мая завершились крупнейшие учения НАТО «Защитник Европы 2022», однако уже на следующий день стартовали учебные маневры США, Германии и Франции в акватории Балтийского моря, которые завершаются 30 мая. Впрочем, и это еще не все.

Сегодня, начались третьи к ряду учения НАТО, которые будут продолжаться до 12 июня. Речь идет о маневрах Ramstein Legacy 2022 на территории Польши и стран Балтии, где будут отрабатывать взаимодействие объединенные ракетные войска альянса.

Сообщается, что в стартовавших сегодня учениях примут наземные ракетные подразделения и ВВС из 12 стран-участниц альянса, включая США, Великобританию и Турцию. Основной задачей проведения RALY 22 является выполнение учебных стрельб с целью повышения боеготовности ракетных войск альянса, а также отработка взаимодействия в рамках ПРО.

Стоит отметить, что подобная активность Североатлантического альянса никак не может способствовать дипломатическому разрешению споров между НАТО и Россией. Более того, заместитель генсека блока накануне заявил, что у организации больше нет сдерживающих факторов для расширения на Восток, так как наша страна первой нарушила Основополагающий акт, подписанный сторонами 25 лет назад.