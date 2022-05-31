Российский корабль на учениях на Балтике выполнил залповые артиллерийские стрельбы

Отработана также высадка морского десанта

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" в рамках учений успешно выполнил артиллерийские стрельбы, сообщил Балтийский флот в понедельник.

"Во время выхода в море экипаж корабля успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морским надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 140-мм пусковых установок системы "Огонь" (морской аналог системы залпового огня типа "Град") по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею противника, а также из 30-мм автоматических артиллерийских установок АК-630", - сказано в сообщении.

Кроме того, экипаж "Мордовии" провёл тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм, после осуществил переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье.

"В десантировании были задействованы военнослужащие десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на бронетранспортёрах БТР-82А. В ходе высадки морского десанта с МДКВП "Мордовия" военнослужащие соединения морской пехоты отработали действия по прорыву противодесантной обороны противника с моря", - сообщил флот.