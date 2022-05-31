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Норвегия поставит Украине тяжелые вооружения. Но не по своей воле

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Американская самоходная артиллерийская установка M109
Американская самоходная артиллерийская установка M109.
Источник изображения: © AFP 2022 / JALAA MAREY

Норвегия отправляет на Украину тяжелые вооружения

Норвегия поставляет Украине свою тяжелейшую артиллерию не по доброй воле, пишет Klassekampen. Исследователь Норвежского института международных отношений считает, что это делается под нажимом США, и предостерегает о риске эскалации.

Во вторник министр обороны США объявил, что Норвегия направляет на Украину артиллерию в рамках масштабного западного пакета вооружений. По соображениям безопасности норвежские власти заявления американской стороны подтверждать не стали, но, скорее всего, речь идет о самоходных артиллерийских установках M109 A3GN.

Ранее Норвегия предоставила Украине противотанковые орудия и зенитные ракеты. То, что сейчас перебрасывается артиллерия, означает усиление оружейной поддержки сразу в нескольких категориях.

Оружие сплошного поражения

"Это самая тяжелая артиллерия из имеющейся в Норвегии", – говорит полковник Кристиан Лиен (Kristian Lien), начальник отдела артиллерии и противовоздушной обороны Центра сухопутных боевых действий.

Он не подтвердил и не опроверг отправку артиллерии и прокомментировал лишь технические моменты. Лиен сообщил, что M109 – самоходная артиллерийская установка со средней броней и обладает большой ударной силой на поле боя.

"М109 – это площадное оружие. Корректировщик огня определяет область поражения. А затем ее обстреливает артиллерийская батарея", – сообщил Лиен.

Дальность 155-миллиметровых пушек норвежских M109 составляет порядка 30 километров.

– И насколько неприятно попасть под обстрел?

– Довольно таки. Вес каждого снаряда – 42-43 кг. От 10 до 15 кг – это взрывчатка, а остальное – сталь, которая превращается в осколки. Попадание дает как взрывной, так и осколочный эффект, успешно уничтожая невооруженные цели, легковые автомобили или личный состав.

Пушки, которые, по всей видимости, отправятся на Украину, в 2020 году были отправлены на склад – им на смену пришли более современные установки К9. Но хотя Норвегия и сняла их с вооружения, Лиен уверяет, что М109 – отличное оружие.

Деталь большой картины

Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen) считает, что причин для отправки Украине тяжелого вооружения у Норвегии несколько.

Прежде Норвегия ограничивалась противотанковыми ракетами, зенитными орудиями и боеприпасами.

"Это логическое продолжение: Норвегия хочет проявить солидарность с Украиной на новом этапе боевых действий, когда ситуация стала еще тяжелее", – говорит Вильхельмсен.

Но она не считает, что за эскалацией оружейной поддержки стоит лишь добрая воля Норвегии: "Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад США: они посылают все более тяжелое вооружение и все больше. Речь идет уже не только о самозащите, а о чем-то большем".

Она отмечает, что власти США не раз заявляли, что их цель – ослабить Россию, а некоторые голоса даже высказывались о желательности смены режима в Кремле. Она не исключает, что именно эти цели могут стоять за американскими шагами на Украине.

"Боевые действия могут вылиться в новое измерение. И из сугубо оборонительного конфликт может перерасти в противостояние сверхдержав", – говорит Вильхельмсен.

При этом она подчеркивает, что элементы опосредованной войны отнюдь не умаляют стержневую роль украинцев в этом конфликте.

"Украинцы храбро сражаются. Я говорю об опосредованной войне, потому что великие державы превращают боевые действия в марионеточный конфликт. Россия подчеркивает, что речь идет о сопротивлении США и НАТО. А американцы наверняка попытаются обосновать свою военную поддержку долгосрочным ослаблением России и возможной сменой режима, – рассуждает Вильхельмсен. – Не возьмусь утверждать, насколько к этому сценарию причастны норвежские власти".

Повышенный риск эскалации

– Считаете ли вы, что риск эскалации за последние месяцы вырос?

– Да. Во-первых, потому что никто больше не заинтересован в переговорах. Во-вторых, если Запад продолжит столь масштабные оружейные поставки, а Кремль сочтет реальностью расклад, при котором Украина сможет вернуть Крым силой, то он будет действовать жестко и решительно. Я в этом не сомневаюсь.

– Действовать жестко и решительно?

– Да, они смогут угрожать ядерным оружием или даже применить его – например, тактическое. Не хочу никого пугать, но так и есть. Потеря Крыма для Кремля неприемлема. А смена режима – экзистенциальная угроза для всей путинской элиты.

– Правда, что у Норвегии в сложившейся ситуации нет иного выбора, кроме как нарастить поставки тяжелого вооружения?

– Сейчас мы наблюдаем интересный момент. В Европе практически не осталось нейтральных государств, и все действующие лица по обе стороны новой границы между Востоком и Западом утверждают, что иного выбора у них не осталось и их действия – единственный вариант. Но на самом деле суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным.

Автор: Ю Рёд Скордеруд (Jo Røed Skårderud)

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Россия
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