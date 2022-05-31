Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Объективных причин для дефолта РФ в нынешней ситуации нет, Россия готова платить по своим обязательствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу высказать свое мнение, согласятся ли западные держатели евробондов на новую схему оплаты, схожую с установленной Россией системой оплаты за газ, или предпочтут объявить дефолт по истечении льготного периода.

Песков отметил, что российский Минфин будет осуществлять контакты по данному вопросу.