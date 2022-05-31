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РИА Новости

Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве

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На судостроительном заводе "Океан" города Николаева
На судостроительном заводе "Океан" города Николаева.
Источник изображения: © РИА Новости / Б. Корзин

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате артиллерийского удара по ангару на территории завода уничтожено пять артиллерийских орудий крупного калибра", — добавил он.

Кроме того, российские войска поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг. Удары также нанесли по 593 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и по 55 артиллерийским и минометным батареям на огневых позициях.

Помимо этого, генерал-майор сообщил об уничтожении четырех установок реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склада боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Конашенков Игорь
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