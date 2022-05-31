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Известия.ru

ВКС России нанесли удар по заводу «Океан» в Николаеве

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по ангару судостроительного завода «Океан» в Николаеве, уничтожив бронетехнику ВСУ. Об этом сообщил в понедельник, 30 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


«В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра», — сказал он на брифинге.

Кроме того, уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР).

За сутки также были перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах нескольких населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей.

Ранее в понедельник Минобороны опубликовало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха. Экипажи вертолетов ЦВО обеспечивают поддержку железнодорожных и автомобильных колонн с воздуха. Боевые машины российских летчиков оборудованы стрелково-пушечным вооружением, а также неуправляемыми авиационными ракетами. Они, в частности, ликвидируют украинские беспилотники вне зависимости от их размера и комплектации.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
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