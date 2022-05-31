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ЦАМТО

Польша поставила ВС Украины 155-мм самоходные гаубицы "Краб"

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155-мм/52 самоходные гаубицы Krab польского производства из состава 23-го Силезского артиллерийского полка Войска Польского, 2021 год
155-мм/52 самоходные гаубицы Krab польского производства из состава 23-го Силезского артиллерийского полка Войска Польского, 2021 год.
Источник изображения: 23-й Силезский артиллерийский полк

ЦАМТО, 30 мая. По информации польских СМИ, Польша передала Украине 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Краб" с целью их применения для противодействия российскому наступлению на Донбассе.

Как сообщает Reuters, Польша также обучила около 100 украинских артиллеристов применению гаубиц.

Как сообщал ЦАМТО, 155-мм самоходная гаубица "Краб" представляет собой интегрированную на предприятии польской компании Huta Stalowa Wola на разработанное южнокорейской Samsung Techwin гусеничное шасси гаубицы K-9 башню британской 155-мм самоходной гаубицы AS-90. СГ весом более 50 т позволяет поражать цели на дальностях до 40 км, максимальная скорострельность – до 6 выстрелов в минуту. Расчет установки – 5 человек.

Первые девять 155-мм СГ "Краб" на новом шасси были переданы ВС Польши на предприятии Huta Stalowa Wola 18 ноября 2016 года, а первый предсерийный дивизионный огневой модуль "Регина" в рамках контракта 2008 года был принят на вооружение 11-го Мазурского артиллерийского полка (Венгожево) 31 августа 2017 года.

Инспекторат по вооружениям МНО Польши 14 декабря 2016 года заключил с Huta Stalowa Wola контракт на поставку ВС страны четырех "дивизионных огневых модулей" "Регина" на базе 155-мм СГ "Краб" (всего 96 установок). Стоимость соглашения превышает 4,65 млрд. злотых (1,1 млрд. долл.). Как предполагается, принятие на вооружение ВС Польши всех пяти дивизионных огневых модулей будет завершено в 2024 году.

Ранее Польша уже передала ВС Украины танки Т-72 (прим. ЦАМТО: по сообщениям, 232 ед.), самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", РСЗО "Град", переносные зенитные ракетные комплексы "Перун", ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, БЛА польской компании WB Electonics и большое количество боеприпасов.

Министр обороны Украины Алексей Резников 28 мая также сообщил, что Украина начала получать противокорабельные ракеты "Гарпун" из Дании и самоходные гаубицы из США.

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Страны
Дания
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Гвоздика
Су-27
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