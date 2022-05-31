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Роботы-буи спасли атлантических китов

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Кит
Кит.
Источник изображения: lenta.ru

Американские ученые разработали систему для защиты китов от столкновения с кораблями. Об этом сообщает телеканал ABC.

Систему создали специалисты лаборатории Океанографического института Вудс-Хоул (США). Ученые установили ряд специальных буев у восточного побережья Атлантического океана, которые анализировали подводные звуки и фиксировали признаки присутствия животных. Система передает информацию крупным кораблям, которые курсируют в непосредственной близости от побережья. Развертывание роботизированных устройств профинансировал французский судоходный гигант CMA CGM.

По словам специалистов, в мире насчитывается менее 340 китов, и столкновение с кораблями может быть смертельно опасным для них. Традиционная система предупреждения контакта с китами представляет информацию о миграции животных с задержкой в несколько месяцев. Расположенные в воде роботы-буи передают данные каждые несколько часов, что снижает вероятность столкновения и позволяет спасти животных.

Результаты сканирования публикуются на общедоступном сайте и передаются федеральным властям. Последние могут дать установку кораблям снижать скорость движения в определенных локациях до 10 узлов или около 18 километров в час.

Президент CMA CGM Эд Олдридж заявил, что новая система позволит «ответственно разделить океан с морскими млекопитающими и защитить исчезающие виды». В компании также собираются создать консорциум грузоотправителей, которые будут использовать подобные технологии для защиты китов.

В начале мая группа международных палеонтологов нашли зуб и несколько окаменелых останков ихтиозавров. Эти рептилии были похожи по форме на современных китов, однако имели более вытянутую форму тела и прямые хвостовые плавники.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот
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