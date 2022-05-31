Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию

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Российская частная компания МЦСТ, разработавшая в свое время микропроцессоры, получившие название «Эльбрус», хочет перенести их производство из Тайваня в российский город Зеленоград. Представители МЦСТ уже ведут переговоры по этому вопросу.

Производство российских микропроцессоров «Эльбрус» было начато на Тайване, так как там были все необходимые мощности для их производства. Однако введение санкций против России сделало проблематичным работу на Тайване. Как сообщает РБК, теперь разработчики «Эльбруса» хотят наладить его производство на российской фабрике «Микрон» в Зеленограде.

До этого времени производством процессоры «Эльбрус» занималась тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), которая располагала необходимыми мощностями для производства процессоров «Эльбрус». Сотрудничество с тайваньской компанией шло полным ходом, пока Запад (прежде всего США) не ввел санкции против России, после чего TSMC объявила о прекращении сотрудничества с российскими компаниями. Из-за санкций для поставки в Россию высокотехнологичной продукции необходима специальная лицензия, которую выдают США, что будет проблематичным. В рамках санкционных мер прекращена поставка в Россию и процессоров Intel и AMD.

По словам замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина, пользователями процессоров «Эльбрус» являются прежде всего российские силовые и государственные структуры. Трушкин сказал, что сейчас рассматривается два варианта по решению вопроса с процессорами «Эльбрус» - перенести сборку на фабрику «Микрон» либо создать независимую от МЦСТ компанию «Эльбрус».