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ЦАМТО

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ

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Штурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ

ЦАМТО, 30 мая. В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ.

Как продемонстрировано на видео, размещенном на сайте Минобороны РФ, пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование.

В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

"С утра была поставлена задача на уничтожение взводного опорного пункта. Стрельбу по цели выполнили ракетами С-13, далее маневрирование, выход на аэродром, посадка. Сейчас идет подготовка воздушных судов к дальнейшей работе", – сообщил летчик Су-25 Евгений.

"Летаем много, помогаем нашим ребятам продвигаться дальше. Очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся. Пехота подтверждает, что по нам часто бывают пуски ракет, чтобы уйти от них мы выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах", – подчеркнул Евгений, слова которого приводит Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
С-13
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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