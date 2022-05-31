Китай задействовал в совместном патрулировании с Россией истребители J-16

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Китайские и российские бомбардировщики провели совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С китайской стороны для сопровождения самолетов были задействованы истребители J-16 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Как утверждает китайская пресса, в следующий раз участие в патрулировании могут принять более современные истребители, такие как китайский J-20 и российский Су-57. Но и китайские истребители J-16 первый раз приняли участие в патрулировании, сопровождая российский бомбардировщик Ту-95МС.

Целью совместного патрулирования является повышение оперативной совместимости китайских и российских военно-воздушных сил. Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Китая старший полковник У Цянь. Это уже четвертое по счету патрулирование, свидетельствующее о дальнейшем развитии военно-политического сотрудничества и взаимодействия между Россией и Китаем.

С российской стороны в сопровождении бомбардировщиков участвовали истребители Су-30СМ. Как отмечают китайские аналитики, поскольку стратегические бомбардировщики не предназначены для ведения боевых действий в воздухе, важность участия истребителей в воздушном патрулировании бесспорна. Каждый китайский истребитель J-16, задействованный в патрулировании, нес по две боевые ракеты ближнего действия.

Как отмечают китайские эксперты, J-16 характеризуется большой дальностью полета, двумя двигателями, большим запасом топлива и возможностью дозаправки в воздухе. Он идеально подходит для выполнения задач сопровождения самолетов, летающих на большие расстояния.

Китайский военный аналитик Сун Чжунцин считает, что для того, чтобы справиться с постоянно меняющейся обстановкой на поле боя и повысить боеспособность, Китаю необходимо иметь достаточное количество истребителей.