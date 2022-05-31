Минобороны РФ сообщило об ударе по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве

Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами.

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны РФ сообщило, что российская артиллерия нанесла удар по судостроительному заводу в Николаеве, уничтожена украинская военная техника.

"В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков сказал, что российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления армии Украины, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области.

По его словам, ударами ракетных войск и артиллерии поражено 593 района сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

"Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что с начала специальной военной операции уничтожено 183 украинских самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин. Также ликвидировано 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, 3294 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.