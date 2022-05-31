Минобороны РФ показало удары штурмовиков Су-25 по укрепленным позициям ВСУ

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik. Минобороны РФ опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25, уничтоживших ракетами С-13 "Тулумбас" замаскированные позиции ВСУ, передает РИА Новости.

На обнародованном видео показано, как российские самолеты летят на предельно малой высоте и обстреливают укрепленные позиции ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас".

"В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование", – говорится в подписи к ролику.

По информации Минобороны, российские самолеты уничтожили замаскированные полевые позиции и бронетехнику ВСУ.

По словам одного из летчиков, работы у авиации много, цели сложные, противник оказывает противодействие, но российские военнослужащие справляются со своими задачами.

"Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит", – добавил летчик.

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