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Войска киевского режима понесли критические потери в матчасти по итогам не прекращавшихся с начала проведения спецоперации ударов российских подразделений. В частности, серьёзный урон был нанесён транспортной технике сухопутных войск; всё чаще в кадр попадают гражданские машины, изъятые у мирного населения и используемые для перевозки боевиков.

На этом фоне Запад пытается обеспечить ВСУ изделиями, предназначенными для переброски личного состава. О своём желании передать боевикам транспортные средства заявили власти многих государств НАТО. Так, британские военные намереваются поделиться бронеавтомобилями, состоящими на вооружении ВС страны. В числе нескольких моделей, запланированных к передаче, был обозначен БА Wolfhound («Волкодав»).

Wolfhound – это шестиколёсный вариант знаменитого Mastiff, который обеспечивает солдатам повышенную защиту при проведении миссий в зонах повышенной опасности. Он используется для сопровождения передовых патрулей и перевозки необходимых припасов, а также в качестве артиллерийского тягача

- поясняется на сайте британской армии.

В качестве штатного вооружения на Wolfhound используется 7,62-мм пулемёт GPMG (BREN, переделанный под ленту).

Судя по последним видеоматериалам, «Волкодав» прибыл на Украину, где уже поступил на вооружение ВСУ.