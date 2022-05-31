Войти
Военное обозрение

На Украину прибыли британские бронеавтомобили «Волкодав»

451
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Войска киевского режима понесли критические потери в матчасти по итогам не прекращавшихся с начала проведения спецоперации ударов российских подразделений. В частности, серьёзный урон был нанесён транспортной технике сухопутных войск; всё чаще в кадр попадают гражданские машины, изъятые у мирного населения и используемые для перевозки боевиков.

На этом фоне Запад пытается обеспечить ВСУ изделиями, предназначенными для переброски личного состава. О своём желании передать боевикам транспортные средства заявили власти многих государств НАТО. Так, британские военные намереваются поделиться бронеавтомобилями, состоящими на вооружении ВС страны. В числе нескольких моделей, запланированных к передаче, был обозначен БА Wolfhound («Волкодав»).

Wolfhound – это шестиколёсный вариант знаменитого Mastiff, который обеспечивает солдатам повышенную защиту при проведении миссий в зонах повышенной опасности. Он используется для сопровождения передовых патрулей и перевозки необходимых припасов, а также в качестве артиллерийского тягача

- поясняется на сайте британской армии.

В качестве штатного вооружения на Wolfhound используется 7,62-мм пулемёт GPMG (BREN, переделанный под ленту).

Судя по последним видеоматериалам, «Волкодав» прибыл на Украину, где уже поступил на вооружение ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
25.02.2022
Игорь Коротченко: Главная задача - сделать Украину нейтральной внеблоковой страной
26.02.2021
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
14.08.2019
Варшава призвала ЕС усилить борьбу с "российской дезинформацией"
12.08.2019
Многоликий Эрдоган
12.08.2019
США рассчитывают, что украинская армия после реформ сможет угрожать России, но не Америке
22.11.2017
"Русские заплатят": США пугают ракетами
12.08.2015
Боюсь, Россия не способна построить «Мистрали» ("Русская служба RFI", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 10:13
  • 26957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.05 09:13
  • 1
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 31.05 01:55
  • 1
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.05 23:09
  • 4
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 30.05 22:27
  • 1
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
  • 30.05 20:44
  • 10
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 30.05 18:40
  • 5
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 30.05 17:38
  • 90
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 17:30
  • 2
ВДВ созданы, но перевозить их нечем: проблемы с воздушной транспортировкой в армии Чехии
  • 30.05 17:18
  • 2
«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»
  • 30.05 17:03
  • 2
Комплексы неполноценные
  • 30.05 16:58
  • 5
Когда у Украины закончится боевая авиация
  • 30.05 16:56
  • 9
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 30.05 14:29
  • 45
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 30.05 14:11
  • 2
«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»