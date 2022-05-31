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Военное обозрение

Королевский военно-морской флот Канады готовится принять в состав третий арктический патрульный ледокол HMCS Max Bernays

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Источник изображения: topwar.ru

Третий патрульный ледокол HMCS Max Bernays (432) класса Harry DeWolf, построенный для Королевского флота Канады, будет передан заказчику осенью этого года. В минувшее воскресенье на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе, где достраивается ледокол, прошла торжественная церемония официального присвоения имени судну.

Патрульный ледокол Max Bernays является вторым серийным в серии из шести кораблей арктической зоны (Arctic Offshore Patrol Ship), после головного HMCS Harry DeWolf (430) и первого серийного HMCS Margaret Brooke (431). Название получил в честь офицера канадского флота Макса Бернайса, участвовавшего в боях за Атлантику в годы Второй мировой войны. Ледокол спущен на воду 25 октября 2021 года, в настоящее время достраивается на плаву.

Всего Королевский флот Канады рассчитывает получить до 2025 года шесть патрульных кораблей этого проекта (AOPS), согласно заключенному в 2015 году соглашению между правительством Канады и судостроительной компанией Irving Shipbuilding. Вся серия строится на верфи компании в Галифаксе.

AOPS имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов - 6800 морских миль. Корабль может преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца. Экипаж – 65 человек. Основная задача таких кораблей - наблюдение и разведка, защита суверенитета, контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства, поисково-спасательные работы.

Корабль вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм и двумя пулемётами M2 Browning. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Продукция
CH-148 Cyclone
Компании
BAE Systems
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