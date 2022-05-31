Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-25

Министерство обороны РФ показало кадры боевых вылетов Су-25 в ходе спецоперации в понедельник, 30 мая.

Штурмовики работают на предельно малых высотах и наносят ракетные авиаудары по украинским укреппозициям, технике и оружию подразделений.

«С самого начала военной спецоперации по поддержке сухопутных войск в составе пары на самолетах Су-25. Я являюсь ведомым. Летаем много, пытаемся помочь нашим ребятам продвигаться дальше. Очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся», — пояснил «Известиям» пилот Су-25.

Ракеты запускаются парами штурмовиков с малых высот. Чтобы препятствовать средствам ПВО украинской стороны, российские летчики отстреливаются тепловыми ловушками и выполняют противоракетное маневрирование.

«Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит», — отметил летчик штурмовика.

Замаскированные украинские укрепленные полевые позиции и бронетехника ликвидируются в результате боевого использования авиасредств.

«С утра была поставлена задача на уничтожение взводного опорного пункта. Выполнили задачу. Выполнили стрельбу ракетами С-13 по цели, далее маневрирование, выход на аэродром, посадка. Сейчас идет подготовка воздушных судов к дальнейшей работе», — заявил пилот самолета.

После вылетов специалисты инженерно-технического состава обслуживают штурмовики и готовят их к повторному вылету.

30 мая Минобороны РФ опубликовало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава, осуществляющего поставки в зону спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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