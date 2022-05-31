«Ситуация патовая»: немецкий аналитик прокомментировал перспективы конфликта на Украине

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Немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене убежден, что Россия перейдет к серьезным переговорам лишь в том случае, если начнет терпеть поражение в военной операции. Сейчас же ситуация складывается скорее в пользу России. Никакой мотивации у президента РФ Владимира Путина для начала переговоров, считает Масала, пока нет. Это он называет патовой ситуацией.

Российские вооруженные силы действуют достаточно успешно. Так, в Донбассе удалось заметно продвинуться, что Масала связывает с недостатком тяжелых вооружений у вооруженных сил Украины, а также с изменением общей стратегии наступления российских войск.

Сейчас российские войска располагают численным преимуществом на участке фронта в Донбассе, подчеркивает немецкий эксперт. Украина оказалась перед нерадостной перспективой сдачи позиций в ряде районов. Если российские войска окончательно возьмут Северодонецк, они получат контроль над всей Луганщиной, считает Масала.

Напомним, что российские войска уже вошли в Северодонецк, а основные очаги сопротивления ВСУ, сохраняются в промзоне этого города.

Естественно, выход из ситуации немецкий эксперт, забыв печальный опыт поколения своих дедов и отцов, видит в поставках Украине тяжелого вооружения Западом. Якобы только таким путем можно будет вынудить Москву начать переговоры с Киевом.

Также немецкий аналитик подчеркивает неизвестность реальных планов Путина. Он гадает, будет ли Россия удовлетворена созданием сухопутного коридора в Крым и признанием суверенитета Донбасса, или же решит взять под контроль более внушительные территории Украины. Масала напоминает и о том, что Москва использовала не все свои возможности на Украине. Например, пишет немецкий аналитик, Путин может ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию. Напомним, что об этом на Западе размышляют постоянно. Достаточно вспомнить разгонявшийся от имени якобы британской разведки фейк о "намерениях Владимира Путина объявить о всеобщей мобилизации 9 мая".

Интересно следующее: немецкий аналитик почему-то забыл о том, что потенциал России и Украины несопоставим и никакие поставки вооружений Западом уже не смогут исправить ситуацию. Единственное, чего добьется Запад - дальнейшего затягивания конфликта со всеми вытекающими последствиями. И почувствует на себе это и сам Масала, которому придется больше платить за отопление и продукты и ходить по улицам родного города крадучись, оглядываясь на приезжих «беженцев».