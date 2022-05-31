Войти
Военное обозрение

«Ситуация патовая»: немецкий аналитик прокомментировал перспективы конфликта на Украине

485
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене убежден, что Россия перейдет к серьезным переговорам лишь в том случае, если начнет терпеть поражение в военной операции. Сейчас же ситуация складывается скорее в пользу России. Никакой мотивации у президента РФ Владимира Путина для начала переговоров, считает Масала, пока нет. Это он называет патовой ситуацией.

Российские вооруженные силы действуют достаточно успешно. Так, в Донбассе удалось заметно продвинуться, что Масала связывает с недостатком тяжелых вооружений у вооруженных сил Украины, а также с изменением общей стратегии наступления российских войск.

Сейчас российские войска располагают численным преимуществом на участке фронта в Донбассе, подчеркивает немецкий эксперт. Украина оказалась перед нерадостной перспективой сдачи позиций в ряде районов. Если российские войска окончательно возьмут Северодонецк, они получат контроль над всей Луганщиной, считает Масала.

Напомним, что российские войска уже вошли в Северодонецк, а основные очаги сопротивления ВСУ, сохраняются в промзоне этого города.

Естественно, выход из ситуации немецкий эксперт, забыв печальный опыт поколения своих дедов и отцов, видит в поставках Украине тяжелого вооружения Западом. Якобы только таким путем можно будет вынудить Москву начать переговоры с Киевом.

Также немецкий аналитик подчеркивает неизвестность реальных планов Путина. Он гадает, будет ли Россия удовлетворена созданием сухопутного коридора в Крым и признанием суверенитета Донбасса, или же решит взять под контроль более внушительные территории Украины. Масала напоминает и о том, что Москва использовала не все свои возможности на Украине. Например, пишет немецкий аналитик, Путин может ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию. Напомним, что об этом на Западе размышляют постоянно. Достаточно вспомнить разгонявшийся от имени якобы британской разведки фейк о "намерениях Владимира Путина объявить о всеобщей мобилизации 9 мая".

Интересно следующее: немецкий аналитик почему-то забыл о том, что потенциал России и Украины несопоставим и никакие поставки вооружений Западом уже не смогут исправить ситуацию. Единственное, чего добьется Запад - дальнейшего затягивания конфликта со всеми вытекающими последствиями. И почувствует на себе это и сам Масала, которому придется больше платить за отопление и продукты и ходить по улицам родного города крадучись, оглядываясь на приезжих «беженцев».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
31.03.2022
Американцы признали провал антироссийских санкций
25.06.2021
TNI (CША): так прогнала Россия британский эсминец бомбами или нет?
10.07.2020
«Дело не в «Северном потоке»: Минобороны ФРГ ответило критикам
09.07.2020
«Черные дыры» авиапрома
26.02.2019
Deutschlandfunk (Германия): Трамп подгоняет, Путин вооружается
12.02.2018
За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
08.02.2018
"Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 10:13
  • 26957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.05 09:13
  • 1
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 31.05 01:55
  • 1
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.05 23:09
  • 4
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 30.05 22:27
  • 1
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
  • 30.05 20:44
  • 10
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 30.05 18:40
  • 5
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 30.05 17:38
  • 90
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 17:30
  • 2
ВДВ созданы, но перевозить их нечем: проблемы с воздушной транспортировкой в армии Чехии
  • 30.05 17:18
  • 2
«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»
  • 30.05 17:03
  • 2
Комплексы неполноценные
  • 30.05 16:58
  • 5
Когда у Украины закончится боевая авиация
  • 30.05 16:56
  • 9
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 30.05 14:29
  • 45
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 30.05 14:11
  • 2
«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»