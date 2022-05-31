Чехия направила на Украину военные материалы и оборудование на сумму 152 млн. долларов

ЦАМТО, 30 мая. Правительство Чехии до настоящего времени направило на Украину военные материалы и оборудование на общую сумму более 3,5 млрд. крон (около 152,1 млн. долл.) и готовит новые поставки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 29 мая сетевое издание Ceske noviny со ссылкой на главу Минобороны Яну Чернохову.

"Чешский Кабмин до настоящего времени предоставил Украине военные материалы и оборудование на общую сумму более чем 3,5 млрд. крон. В ближайшее время мы предложим правительству осуществить на Украину новые поставки на 600-700 млн. крон (около 26-30 млн. долл.)", – цитирует издание главу военного ведомства.

При этом Я.Чернохова подтвердила, что Чехия поставляет на Украину, в том числе, и тяжелую военную технику.