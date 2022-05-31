Курсанты из Новосибирска представят РФ на международном этапе соревнований среди разведчиков

Военнослужащие вооруженных сил России во время прохождения этапа "Тропа разведчика" на конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Международных армейских игр на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища в Новосибирской области.

Новосибирск. 30 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) стали победителями всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки-2022", который завершился на полигоне "Кольцово" в Новосибирской области, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища будут представлять Российскую Федерацию на международном этапе соревнований, который состоится в августе", - говорится в сообщении.

По информации ЦВО, участники конкурса в течение 10 дней соревновались в выполнении различных разведывательных и специальных задач в дневное и ночное время: десантирование и совершение марш-броска на 15 км, вождение боевых машин пехоты (БМП-2) на суше и в воде, преодоление комплекса препятствий "Тропа разведчика", выполнение индивидуальных и групповых стрельб из штатного оружия и другое.

"На протяжении всего конкурса разведчики из НВВКУ уверенно лидировали", - отмечается в сообщении.

Второе место на соревнованиях заняли разведчики Восточного военного округа, на третьем - разведчики Центрального военного округа.