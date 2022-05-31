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РИА Новости

Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты

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Самолеты Су-25
Самолеты Су-25.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами "Тулумбас".



В ролике показано, как штурмовики на предельно малой высоте заходят на цель, а затем ведут огонь по позициям украинских войск 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас". Сразу после залпа с большой перегрузкой самолёты выполняют противозенитный маневр.

"В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование", - рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.

Как рассказал лётчик Евгений, "очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся".

"Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит", - добавил он.

Ракеты "Тулумбас" были разработаны в 1970-е годы.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-13
Су-25
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1 комментарий
№1
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Более 10 лет я хвалил рукодельников ВВС Ирака за стрельбу с Ми-35 снарядами "Град" прямой наводкой. Наконец "Тулумбас" полетел официально и у нас. Вторая задача-организовать на всех Ми-8 и вообще массово производить Як-130 и Як-152, Су-25 само-собой.При этом в Досааф курсы младших лейтенантов ВКС, включая старших офицеров всех родов войск.
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