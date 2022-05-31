Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами "Тулумбас".

В ролике показано, как штурмовики на предельно малой высоте заходят на цель, а затем ведут огонь по позициям украинских войск 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас". Сразу после залпа с большой перегрузкой самолёты выполняют противозенитный маневр.

"В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование", - рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.

Как рассказал лётчик Евгений, "очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся".

"Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит", - добавил он.

Ракеты "Тулумбас" были разработаны в 1970-е годы.