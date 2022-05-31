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ЦАМТО

Отряды разминирования МПЦ ВС РФ продолжают разминирование территории Донбасса

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Ситуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Аверин

ЦАМТО, 30 мая. Отряды разминирования Международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование и очистку от взрывоопасных предметов территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

В настоящее время разминировано 2162 гектаров территории, проверено 35 зданий, 7,6 км дорог, при этом обнаружено и обезврежено 7756 взрывоопасных предметов.

В первую очередь военными инженерами обследуются объекты социальной инфраструктуры – водоснабжения, энергетики (электроподстанции), теплообеспечения, здравоохранения, мосты и путепроводы, а также многоквартирные дома с целью скорейшего возвращения местного населения к мирной жизни.

Специалисты противоминного центра используют самые современные средства поиска, индивидуальной защиты и подавления радиосигналов для дистанционного подрыва. Для разминирования применяются дистанционно управляемые робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
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