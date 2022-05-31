ВВС Норвегии получили последний самолет БПА P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 30 мая. Новый самолет базовой патрульной авиации (БПА) P-8A "Посейдон" 27 мая приземлился на авиабазе "Эвенес" ВВС Норвегии после перелета с предприятия компании Boeing в Сиэтле (США).

Самолет, получивший наименование "Мунин", является последним их пяти заказанных ВВС Норвегии в 2017 году P-8A "Посейдон". Это третий самолет, который прибыл на текущий момент в Норвегию. В страну также доставлено сопутствующее оборудование. После завершения поставок ВВС намерены приступить к обучению личного состава.

Еще два P-8A пока остаются на авиабазе ВМС США "Джексонвилл" (шт.Флорида) и прибудут в Норвегию к 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, 20 декабря 2016 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Норвегии в рамках программы "Иностранные военные продажи" пяти самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг на сумму до 1,75 млрд. долл.

Контракт на поставку пяти самолетов P-8A "Посейдон" Норвежское агентство оборонных закупок (NDMA – Norwegian Defence Materiel Agency) подписало в марте 2017 года. Соглашение также включало поставку средств ведения разведки, систем управления, вооружения для борьбы с подводными лодками и оказание услуг по обслуживанию техники. Общая стоимость заказа оценивается в 11 млрд. норв. крон (1,2 млрд. долл.) в ценах 2021 года. Поставки были запланированы на 2021-2023 гг. Новые P-8A заменят шесть устаревших P-3C/N "Орион" и два DA-20 Jet Falcon компании Dassault.

Командование ВВС Норвегии выбрало для самолетов наименования: "Вингтор" (Vingtor), "Викинг" (Viking), "Улабранд" (Ulabrand), "Хугин" (Hugin) и "Мунин" (Munin).

Первый P-8A ВВС Норвегии ("Вингтор") был официально передан представителям МО Норвегии в Сиэтле (шт.Вашингтон) 18 ноября 2021 года. В Норвегию первым в феврале 2022 года прибыл "Викинг". За ним последовал "Улабранд".

Как предполагается, все пять P-8A "Посейдон" ВВС Норвегии войдут в состав 333-й эскадрильи, размещенной на авиабазе "Эвенес" в Северной Норвегии, и будут применяться для воздушного патрулирования в Норвежском, Гренландском и Баренцевом морях.

Применение самолетов для морского патрулирования на крайнем севере Норвегии должно начаться в 2023 году, а полной готовности к боевому применению парк P-8A "Посейдон" достигнет в 2025 году.