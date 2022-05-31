Назарбаев сообщил, что намерен заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности

Нур-Султан. 30 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью политологу Данияру Ашимбаеву рассказал, что будет заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности, писать мемуары.

"Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - сказал Назарбаев, отвечая на вопрос о своей нынешней деятельности.

Он рассказал, что после отставки с ним связались лидеры многих государств и пригласили посетить их страны.

"Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего Фонда (Назарбаев Фонд - ИФ-К) тоже требует внимания", - отметил Назарбаев.