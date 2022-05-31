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Редкая украинская бронемашина стала трофеем

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Медицинская машина БММ-4С
Медицинская машина БММ-4С.
Источник изображения: wikimedia.org

Редкий образец украинской бронетехники стал трофеем. В ходе спецоперации союзные силы захватили медицинскую машину БММ-4С. Снимок трофея опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха», сообщает «Российская газета».

Партию БММ-4С выпустили в рамках контракта на поставку бронетехники Ираку, но из-за неудовлетворительного качества медицинские машины отказались принимать. В 2014 году БММ-4С передали Национальной гвардии Украины.

Машину построили на базе бронетранспортера БТР-4Е. БММ-4С предназначена для транспортирования раненых и оказания доврачебной помощи. Медицинская машина получила аппарель и увеличенный корпус с местами для медицинского оборудования.

Ранее «Российская газета» сообщала, что трофеем стала украинская машина разминирования на базе танка Т-64А.

В апреле журналист Александр Коц опубликовал видео передвижения российской техники. В колонне заметили модернизированные боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Ирак
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
Проекты
Медицина
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