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Известия.ru

Военкор «Известий» показала работу беспилотника «Орлан-10»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 29 мая показала работу беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» на спецоперации по защите Донбасса.

По ее словам, беспилотный летательный аппарат — компактный, устойчивый, совершенно незаметный для ПВО противника.


Перед вылетом БПЛА осматривают, снаряжают. «Орлан» может находиться в небе около 8-ми часов, и совершенно не важно, какие погодные условия, передала журналист.

«Беспилотник «Орлан-10». Считается лучшим в мире. Дальность полёта - более 100 километров. В первую очередь он, конечно, для разведки. Но в случае необходимости, может не только наводить на цели артиллерию, но и поражать их сам», — сказала Бадунц.

Корреспондент стала свидетелем разведывательной миссии «Орлана». В процессе нее беспилотник обнаружил тяжелую технику и укреп районы ВСУ. Все данные он зафиксировал и передал на землю. Под прицелом – новая техника, которую Украина получила от НАТО.

Когда координаты были получены и проверены, в дело вступила артиллерия. В поле выдвинулся РСЗО «Ураган». На развертывание РСЗО ушло пару минут. Спустя мгновения после наведения на цель, она уничтожена.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка», которые активно применяют в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Отмечается, что артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ), опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Орлан-10
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