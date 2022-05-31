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Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» 29 мая показал процесс работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации по защите Донбасса.


Как передал журналист, экипаж занимает позицию в лесном массиве для лучшей маскировки. По словам корреспондента «Известий», крылатые ракеты, находящиеся под камуфляжным люком комплекса, способны уничтожить стратегические командные пункты противника, военные аэродромы или склады с боеприпасами неприятеля на расстоянии до 500 км от места пуска.

«При поступлении команды нам приходит цель, мы за ней закрепляемся, по команде мы совершаем пуск. Я контролирую работу расчета, подаю команды на подачу питания для аппаратуры. Докладываю о выполнении задач», — поделился в разговоре с корреспондентом российский военнослужащий, курирующий работу «Искандера».

По его словам, ВС РФ с помощью «Искандера» пускают как баллистические ракеты, так и крылатые.

«От поражения огневого зависят жизни людей, которые находятся на передовой», — сказал собеседник «Известий».

В процессе выполнения пуска комбат забегает в пункт управления и связывается по рации с пусковой установкой. Экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-К» получает через зашифрованный канал связи координаты противника. 40-тонная пусковая установка наносит ракетный удар по одному из объектов ВСУ, через который идет переброска боеприпасов и бронетехники.

Приборная панель в командном пункте комплекса фиксирует, что ракета достигла цели и полностью уничтожена.

После успешного пуска боевая машина в считанные секунды покидает огневую позицию и уходит в незасвеченную, а значит, в безопасную зону.

26 мая пуск крылатой ракеты Р-500 комплексом «Искандер-К» по военному объекту Украины показало Министерство обороны РФ.

До этого работа «Искандера» была продемонстрирована 10 мая. Как сообщал корреспондент «Известий», расчет комплекса в любое время суток готов приступить к работе. Сами ракетные установки мобильны и могут производить удары из любой точки, благодаря этому их проще скрывать от противника. Маскировка — одно из важнейших условий применения «Искандеров».


Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Р-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
31.05.2022 09:13
Клава с латинской раскладкой... - позор))
0
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