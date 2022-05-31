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Путин угрожает Великобритании этим "супероружием"

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Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Сергеев

Путин выступает с пугающей угрозой в адрес Соединенного Королевства

В арсенале Владимира Путина есть пугающее оружие, которое можно запускать с самолетов, находящихся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании, пишет Daily Express.

Российское "супероружие" может быть развернуто в пределах нанесения удара по Великобритании

Джейкоб Пол (Jacob Paul)

Россия обладает самым обширным ядерным арсеналом в мире, насчитывающим 6 тысяч единиц ядерного оружия. И в условиях продолжающегося конфликта на Украине многие опасаются, что Путин может нажать на красную кнопку, поскольку он уже перевел свои ядерные войска "в состояние боевой готовности". Между тем несколько российских политических деятелей предупредили, что одной из мишеней может оказаться Соединенное Королевство.

К примеру, депутат Госдумы Юрий Швыткин пригрозил, что "при необходимости" Россия готова применить свое ядерное оружие, чтобы "за две минуты уничтожить всю Великобританию".

Кроме того, у России есть "супероружие" – гиперзвуковые ракеты "Кинжал", – которое можно запускать с самолетов, находящихся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании.

Алекс Лорд (Alex Lord), аналитик из исследовательской фирмы Sibylline рассказал в интервью Daily Expressследующее: "“Кинжал” – это тактическое гиперзвуковое оружие воздушного базирования, которое представляет собой модифицированный вариант существующих баллистических ракетных комплексов “Искандер”".

"Эти ракеты могут развивать скорость до 10 Махов, а их максимальная дальность после запуска составляет 2 тысячи километров".

"Эти ракеты запускаются с самолетов МиГ-31К, некоторое число которых находилось в российском анклаве Калининград перед началом российской спецоперации 24 февраля. Будучи развернутыми там, они находятся в пределах возможного нанесения удара по Великобритании".

"Из всего так называемого современного “супероружия” ракеты “Кинжал” являются единственным оружием, которое Россия применила в ходе своей спецоперации на Украине. Министерство обороны России сообщило о множестве ударов, нанесенных с применением этого оружия по статичным военным целям на юге и западе Украины".

"Хотя “Кинжалы” способны нести ядерный заряд, пока на Украине их использовали в качестве неядерного ударного оружия".

Однако "Кинжалы" – это лишь одно из шести видов "супероружия", из которых Путин сейчас может выбирать.

Другим таким оружием являются межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые в странах НАТО получили название "Сатана-2".

Они могут нести до 10 ядерных боеголовок, развивать огромную скорость и наносить удары по целям на территории Соединенных Штатов и Великобритании.

И Соединенное Королевство может оказаться полностью беззащитным перед ними.

Профессор Эндрю Футтер (Andrew Futter), эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, сказал в интервью Daily Express, что нехватка оборонительных систем вооружений может сделать Великобританию чрезвычайно уязвимой перед возможным ударом противника.

"У нас нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет", – сказал он.

"Практически с самого начала холодной войны Великобритания делала ставку на сдерживание, потому что оборона (и активная противоракетная, и пассивная гражданская оборона) обходится чрезвычайно дорого, а в некоторых случаях ее попросту невозможно обеспечить".

"В основе политики Великобритании лежит угроза ответного ядерного удара в случае нападения".

"Ни один противник не рискнет атаковать Великобританию с помощью ядерного оружия, потому что за этим последует ответный ядерный удар".

По словам профессора Футтера, Соединенное Королевство не вкладывало средства в технологии активной обороны с 1990-х годов.

В настоящее время в его распоряжении есть средства сдерживания морского базирования, которые развернуты примерно с 1960-х годов.

Правительство называет их "самой мощной, самой устойчивой и самой рентабельной платформой".

Однако представители правительства также сообщили следующее: "Великобритания сохраняет лишь минимальное количество разрушительной мощи, необходимой для гарантии того, что наши средства сдерживания будут надежно защищать от всего спектра ядерных угроз со стороны противников".

"Наши патрульные субмарины могут открыть огонь в течение нескольких дней, и с 1994 года мы не направляем наши ракеты ни на одно государство".

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