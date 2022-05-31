Баку обвинил Ереван в подрыве усилий по нормализации отношений

Баку. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В министерстве иностранных дел Азербайджана в воскресенье отвергли обвинения Еревана о нарушении режима прекращения огня, обвинив армянскую сторону в подрыве усилий по нормализации азербайджано-армянских отношений и процесса делимитации границы.

"Решительно отвергаем заявление МИД Армении от 28 мая 2022 года о якобы нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной, а также совершенно безосновательные обвинения в адрес Азербайджана", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства к заявлению МИД Армении от 28 мая, размещенном на сайте азербайджанского министерства.

В нем отмечается, что министерство обороны Азербайджана ранее опровергло "дезинформацию и клеветническое заявление о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана".

В МИД Азербайджана заметили, что "заявления армянской стороны направлены на подрыв предпринятых шагов по нормализации отношений, а также процесса делимитации государственной границы".