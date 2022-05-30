Эрдоган намерен провести операцию против сирийских курдов вне зависимости от мнения США

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные будут готовы провести операцию против курдских боевиков на севере Сирии вне зависимости от позиции США по этому вопросу, заявил в воскресенье турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Невозможно бороться против терроризма, если мы будем ждать разрешения кого-то", - приводят европейские СМИ слова Эрдогана, комментировавшего журналистам позицию по данному вопросу.

"Что нам остается делать, если США не выполняют свою часть борьбы против терроризма? Мы справимся сами", - добавил Эрдоган.

Ранее на этой неделе в госдепе США заявили, что обеспокоены планами Анкары провести военную операцию, цель которой - создать "зону безопасности" глубиной в 30 км на границе Сирии с Турцией.