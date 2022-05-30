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Военное обозрение

Украинская армия пополнилась польскими 155-мм самоходными гаубицами Krab

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия пополнилась современными самоходными гаубицами калибра 155 мм. Как сообщает польская пресса, Варшава передала Киеву самоходные артиллерийские установки Krab собственного производства.

По информации польского радио, которое в свою очередь ссылается на источник в правительстве Польши, Минобороны республики передало украинским военным 18 (восемнадцать) САУ Krab калибра 155 мм. Когда произошла передача и на каких условиях, информации пока нет. Также сообщается, что Польша подготовила расчеты для данных самоходок, проведя обучение около ста украинских военнослужащих.

Как заявляют в Варшаве, благодаря польской помощи, на сегодняшний день на вооружении украинской армии стоят 24 современные самоходные гаубицы, учитывая шесть САУ CAESAR, переданных Киеву французами. Еще 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 должны передать на двоих Германия и Нидерланды, но пока это только обещания, хотя обучение украинских военных уже идет, его проводят немецкие инструкторы.

В 2020 году командование ВСУ заявляло о планах замены артиллерийских систем советского образца на западные системы стандарта НАТО. Среди рассматриваемых самоходных гаубиц калибра 155 мм на гусеничном ходу рассматривались и САУ Krab, которые должны были заменить САУ "Гвоздика" и "Акация".

Самоходная артиллерийская установка Krab оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder и башней от британской САУ AS-90M Braveheart (производится в Польше по лицензии). Масса САУ Krab составляет 52 т, экипаж — 5 человек. Калибр орудия - 155 мм, скорострельность - 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность ведения огня — 40 км (при использовании специализированных высокоточных боеприпасов — до 70 км). Гаубица может развивать скорость до 60 км/ч и имеет запас хода около 360 км.

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CAESAR САУ
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2020-й год
NATO
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