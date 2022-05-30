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«Индженьюити» прислал видео рекордно далекого полета на Марсе

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Марсианский вертолет «Индженьюити»
Марсианский вертолет «Индженьюити».
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Первый внеземной дрон «Индженьюити» прислал на Землю видеозапись рекордно дальнего полета с навигационной камеры. За 161 секунду вертолет пролетел 704 метра, заодно побив рекорд по скорости движения, сообщается на сайте NASA.

25 по счету полет «Индженьюити» на Марсе состоялся 8 апреля 2022 года и стал самым дальним и быстрым на сегодняшний день. Он длился 161,3 секунды, за это время вертолет пролетел 704 метра, двигаясь со скоростью 5,5 метра в секунду.

Новое видео, опубликованное командой дрона, составлено из черно-белых кадров, полученных навигационной камерой вертолета. Видео ускорено в пять раз, первый кадр соответствует второй секунде полета. Сначала «Индженьюити» взлетает на 10 метров, затем направляется на юго-запад, достигая максимальной скорости движения менее чем за три секунды. Вертолет сперва пролетает над группой песчаных рябей, а затем над несколькими каменистыми областями, после чего находит ровную местность для посадки.


Стоит отметить, что навигационная камера отключается, когда дрон находится в пределах метра от поверхности Марса, чтобы поднятая пыль не сбивала отслеживание поверхности системой навигации, поэтому сам момент посадки вертолета не попал на запись.

«Индженьюити» функционирует на Марсе уже больше года, хотя расчетный срок службы оценивался в месяц. Дрон совершил 28 полетов, пролетев более 6,9 километров. О том, почему полеты на Марсе считаются трудной задачей, можно прочесть в материале «Марсианский винт».

Александр Войтюк

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