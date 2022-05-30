Войти
Техкульт

В МФТИ создали уникальный искусственный нейрон на базе сверхпроводников

218
0
0

Искусственный нейрон


Издание Nanomaterials опубликовало статью о достижении российских ученых из МФТИ, которым удалось получить новую джозефсоновскую структуру и построить на ее основе биоподобную модель нейрона. Это открывает путь к созданию нейроморфных систем на порядки сложнее, чем существующие полупроводниковые аналоги на базе CMOS. Полупроводниковые системы нельзя усложнять бесконечно, так как это увеличивает затраты энергии и провоцирует их перегрев, поэтому ученые ищут им замену.

Для увеличения эффективности моделирования нейрофизиологической активности конструкция должна содержать как можно больше нейронов. Увеличение их числа создает проблемы с обработкой передаваемых сигналов, поэтому ученые пытаются реализовать их на новых физических принципах. Одним из перспективных направлений является применение джозефсоновского перехода в сверхпроводниках, который порождает квантовый всплеск напряжения. При определенных условиях форма всплеска становится близкой к сигналу, который протекает в живых нейронах. Для создания модели нейрона достаточно конструкции из пары джозефсоновских контактов. Ученые из МФТИ спроектировали экспериментальную систему, взяв за основу золотые нанопровода в качестве сверхпроводников. Она интересна тем, что при замене одного из джозефсоновских контактов двухконтактным интерферометром система переходит в новое состояние. В нем нейрон имитирует поведение под воздействием токсинов или лекарств, может моделировать работу нервной системы при травме или различных заболеваниях, чего не получалось достичь ранее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»