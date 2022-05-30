США дают Украине иллюзию военного превосходства

США, похоже, решили еще больше повысить ставки в украинском конфликте – Киеву решено поставить оружие страшной разрушительной силы. Ракетные комплексы М142 Himars сравнимы с российскими «Искандерами» и могут дать Украине возможность ударить далеко вглубь территории России. Но это теоретически. Что же будет на самом деле?

Администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности. Об этом пишут американские издания New York Times и Wall Street Journal со ссылками на свои источники в Белом доме.

Официально о передаче, скорее всего, будет объявлено на следующей неделе. Первым о будущих поставках сообщил телеканал CNN. Тогда пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался в пятницу подтвердить, было ли принято такое решение, но уточнил, что в случае необходимости груз может быть переброшен на Украину в течение 48 часов. Для этого подходят военно-транспортные самолеты C-130 "Геркулес".

Источники не раскрывают подробности о том, какие именно образцы планируется передать Киеву. Известно, что это будут мобильные ракетные установки с гораздо большей дальностью стрельбы, чем армия Украины использует сейчас. Американские наблюдатели предполагают, что Пентагон передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточное оружие со спутниковым наведением – ракеты M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью стрельбы более 60 километров и точностью попадания 98%. Согласно данным Конгресса США, с 1998 года Пентагон потратил примерно 5,4 млрд долларов на покупку более 42 тысяч таких ракет для РСЗО М270 MLRS и М142 Himars.

Президент Украины Владимир Зеленский и члены украинского правительства неоднократно заявляли, что ВСУ нуждаются в ракетных системах залпового огня M142 и М270, они буквально умоляли американцев дать им это оружие. Основная часть реактивной артиллерии Украины приходится на советские разработки с дальностью стрельбы не более нескольких десятков километров. Некоторые из них были слегка модернизированы. ВСУ в настоящее время получили несколько РСЗО RM-70 из Чехии. Это системы времен холодной войны для стрельбы 122-мм реактивными советскими снарядами на дистанцию до 20 километров.

Ранее администрация Байдена неоднократно отвечала на все эти просьбы Киева отказом. Среди представителей администрации возникали разногласия по поводу того, что из-за увеличения дальности стрельбы и возможностей наносить удары по территории России российское руководство может счесть такие поставки провокационными. Но теперь в Белом доме говорят, что Соединенные Штаты смогут обоснованно аргументировать, что они не предоставляют Украине возможность нанести удар вглубь территории России.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что поставки Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации боевых действий. "Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", – сказал Лавров.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что в случае размещения Украиной РСЗО Himars и MLRS вблизи российских границ, ВС РФ "предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ". "На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует – и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг", – подчеркнул Антонов.

Он напомнил, что по дипломатическим каналам Россия неоднократно доводила до Соединенных Штатов, "что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта". "Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности", – подчеркнул Антонов.

Что представляют собой реактивные системы залпового огня Himars (M142)? Эта пусковая установка на колесном шасси вместо гусеничного у M270. Такая конструкция позволяет быстрее перемещаться после стрельбы. Однако она несет в два раза меньше ракет – шесть вместо двенадцати у M270.

Дальность стрельбы варьируется в зависимости от боеприпаса. Высокоточные ракеты GMLRS-Unitary могут достигать дальности более 70 километров. Ракеты MGM-140 (ATACMS) класса "земля – земля" способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Именно такая дальность предусмотрена для экспортных вариантов, в случае нужд для самих американцев ракеты могут поражать цели в радиусе 500 километров. Грузовики Himars могут нести контейнер, загруженный либо шестью ракетами GMLRS, или одной более крупной управляемой тактической ракетой. Как отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, такая ракета приближена по характеристикам к российскому комплексу "Искандер".

"Использование колесного шасси дает преимущество летом, тем более с учетом развитой дорожной сети Украины. Колесная техника имеет довольно высокую проходимость и более высокие скоростные характеристики. Но главное преимущество такой техники по сравнению с гусеничной – подготовка водителя. Шофера автобуса или большегруза можно переобучить за два-три дня", – утверждает Кнутов.

Обозреватель журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Дмитрий Дрозденко согласен, что управлять колесной техникой проще гусеничной. "Но для стрельбы требуется специальная подготовка, иначе курсанты не учились бы несколько лет в военных училищах", – отметил эксперт, предположив, что на Украине окажутся инструкторы из тех стран, где M142 стоят на вооружении, например, из Румынии.

Другая особенность этих систем в том, что каждая ракета предварительно загружена в одноразовую пусковую трубу и такая кассета со снарядами может быстро устанавливаться на грузовике. Это, по мнению американских экспертов, дает преимущество перед российскими артиллерийскими ракетными системами, в которых ракеты должны загружаться по одной. Блок из шести ракет GMLRS может быть запущен за несколько секунд и способен причинить такой же ущерб, как авиаудар управляемыми бомбами.

Кнутов считает главной опасностью M142 возможности использовать ракеты разной дальности, однако предполагаемые к поставке на Украину ракеты означают, что ВСУ получат аналоги российских РСЗО "Смерч" и "Ураган". Но даже в таком оснащении это оружие может повлиять на ход сражений. А если будут нанесены удары по территории РФ, то у России "могут появиться основания применить все возможные средства, в том числе тактическое ядерное оружие". "Вот поэтому даже на Западе говорят о недопустимости эскалации. Более того, у России появятся основания нанести удары по центрам принятия решений – это Киев, штабы, офис президента Украины и т. д.", – говорит эксперт.

Дрозденко согласен, что поставка подобных вооружений будет означать "новый виток конфронтации", и с политической точки зрения конфликт перейдет на новый уровень. "Но я думаю, что эти установки не доедут до фронта. Если начнутся удары вглубь нашей территории, то ситуация станет совсем непредсказуемой", – предупреждает Дрозденко.

В качестве инструментов для удара по таким комплексам, полагает собеседник, Россия может использовать береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал", "Бастион", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Решение американцев поставить РСЗО большой дальности вызвано тем, что им не удается переломить ситуацию на Украине. "Российские ВСК и сухопутные войска действуют настолько эффективно, что выбивают больше техники, чем ее поступает, и украинцы не получают превосходства", – пояснил Кнутов.

Для России главной задачей становится выявление поставляемой Украине техники при пересечении границы, нужно "уничтожать ее в логистических центрах, на складах хранения". "Два-три десятка таких установок на поле боя – это опасно. Но Польша уже заказала у США 500 М142. Стране столько не нужно, то есть Варшава заранее заказала с учетом поставок на Украину. Поэтому американцам даже необязательно самим осуществлять такие поставки, за них это сделает Варшава. Так что в украинский конфликт напрямую может быть втянута Польша", – предупреждает эксперт.

Однако Дрозденко уверен в том, что исход войны эти комплексы в любом случае не решат. "Чтобы это оружие как-то повлияло на боевые действия, США должны поставить штук 200 этих РСЗО. Поставка нескольких десятков единиц ничего не решает против огромного массива артиллерии. Войны выигрывает количество. Количества ствольной артиллерии, которая у нас там сосредоточена, достаточно чтобы вообще все там разнести... Это просто наши "аккуратничают". А сколько ящиков снарядов нужно к этим американским РСЗО? Это целые составы боеприпасов. Это все нужно будет доставить", – пояснил Дрозденко.

Андрей Резчиков