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Ростех

Холдинг «Механика» станет индустриальным партнером ОАК в области станкостроения

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Михаил Кийко и Юрий Слюсарь
Михаил Кийко и Юрий Слюсарь.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Объединенная авиастроительная корпорация и станкоинструментальный холдинг «Механика» Госкорпорации Ростех заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и генеральный директор «Механики» Михаил Кийко. Подписание состоялось на площадке 22-й международной специализированной выставки «Металлообработка-2022».

Стороны договорились о стратегическом партнерстве в области технического перевооружения предприятий авиационной отрасли, организации и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и реализации совместных проектов в области инжиниринга станочного оборудования для нужд предприятий отрасли, проектировании заготовительных и механообрабатывающих производств, разработке производственных систем и оптимизации производственных процессов, содействии в освоении, модернизации и экспериментальной апробации передовых машиностроительных технологий.

«В текущих условиях обеспечение наших производств современными станками отечественного производства является критически важным. В перспективе до 2026 года потребность ОАК в станочном оборудовании составит более 300 единиц. В рамках партнерства планируется масштабная модернизация с заменой систем с ЧПУ существующего станочного парка предприятий ОАК до ста единиц в год в течение пяти лет, – сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь. – Мы заинтересованы не только в поставках современного оборудования, но и в технологическом партнерстве для решения задач импортозамещения. Мы готовы совместно работать и выступать для холдинга «Механика» заказчиком уникальных технологических решений и новых разработок в станкоинструментальной отрасли, которые в дальнейшем найдут применение в контуре корпорации».

ОАК имеет многолетний опыт сотрудничества с предприятиями, входящими сегодня в холдинг «Механика»: АО «Станкопром» и ООО «СТАН», крупнейшим российским производителем высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования в рамках масштабной программы техперевооружения и модернизации.

«За последние три года холдинг поставил на предприятия ОАК более 50 единиц высокопроизводительного механообрабатывающего оборудования российского производства, которое отлично зарекомендовало себя в условиях реальной эксплуатации. Подписанное соглашение открывает новые горизонты сотрудничества между нашими предприятиями. В условиях санкционного давления и видя, какие сложные задачи стоят перед нашими партнерами, нам необходимо соответствовать самым высоким требованиям наших заказчиков. Этого можно достичь только совместными усилиями. Сегодня мы сделали еще один шаг в этом направлении и рады отметить, что такая высокотехнологичная компания, как ОАК, видит в АО «Механика» надежного долгосрочного партнера, способного справиться с решением самых сложных задач. Уверен, что все намеченные цели будут достигнуты и предприятия авиационной отрасли своевременно получат российское оборудование, соответствующее лучшим мировым стандартам», – рассказал генеральный директор АО «Механика» Михаил Кийко.

ОАК планирует дальнейшее опережающее развитие мощностей механообрабатывающего производства на своих основных предприятиях, занятых, прежде всего, в гражданских авиационных программах. Новое оборудование позволит обеспечить достижение планируемых показателей роста производства ОАК.

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