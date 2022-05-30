Саммит "Промышленная политика в новых реалиях" прошел в Москве

В Москве на площадке медиагруппы «Россия сегодня» 26 мая состоялся Национальный промышленный саммит «Промышленная политика в новых реалиях»

Современная геополитическая карта с новыми вызовами и разрывами между промышленно-технологическими «континентами» побуждает Россию осуществить рестарт промышленного обустройства экономического пространства и выстроить технологические цепочки в своих национальных интересах.

Представители органов власти, руководители системообразующих предприятий и ведущие эксперты проанализировали национальную промышленную политику в новых реалиях, обсудили первоочередные шаги по развитию и усилению кооперации между государством и бизнесом для обеспечения ускоренного импортозамещения высоких технологий в системообразующих областях. Возможен ли уход от импортозависимости в высоких технологиях в условиях экономической блокады? Как обеспечить высокими технологиями не только военных, но и гражданский сектор промышленности? Возможно ли стимулировать инвестиционную активность в условиях санкционного прессинга?

Программа саммита включала пленарное заседание и две стратегические сессии на темы «Промышленная политика в условиях торгово-экономической блокады: фокус на высокотехнологичное импортозамещение и трансформацию расчетов по экспорту-импорту» и «Кооперационные цепочки. Версия 2022».

Как сообщил в ходе пленарной сессии вице-премьер РФ Юрий Борисов, с 2015 года на цели импортозамещения Россия потратила 3,5 триллиона рублей, при этом половина этой суммы - внебюджетные источники.

Борисов уточнил, что товарооборот России с 2015 по 2021 год вырос почти на 50%, до 786,6 миллиарда долларов. В том числе с развитыми странами - на 35,8%, странами АТЭС - на 77,5%. Доля последних увеличилась до 33% с 28%. «Все это конкретные высокотехнологичные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории нашей страны», - подчеркнул вице-премьер.

Он указал, что за последние годы Россия диверсифицировала экспортный портфель. По итогам 2021 года неэнергетический экспорт составил около 40% от совокупного экспорта и «нам уже не грозит «голландская болезнь», когда мы зависим от одного вида экспорта, в частности, углеводородов».

При этом, отметил вице-премьер, мир не может обойтись без российских энергоресурсов, однако их еще предстоит «правильно довести» до потенциальных новых потребителей. «Экспорт углеводородов переживает непростое время. Ведущие западные страны отказываются от наших ресурсов. В случае просадки экспорта углеводородов, у России есть хороший задел. Предстоит большая работа по построению новых логистических цепочек. Даже в случае просадки есть запас прочности, и мы выберемся», - об этом заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов на саммите «Промышленная политика в новых реалиях».

В части импортозамещения Борисов, в частности, заметил, что, благодаря заблаговременным мерам по снижению номенклатуры используемых электронных компонентов российская космическая отрасль оказалась лучше готова к импортозамещению, чем некоторые другие отрасли.

В свою очередь, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил на саммите, что Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников. «У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи», - сказал он.

В первую очередь, это нужно для армии, чтобы постоянно наблюдать за театрами военных действий, но также необходимо и для народного хозяйства, пояснил он.

Свободные мощности предприятий, входящих в контур «Роскосмоса», также работают на гражданское авиастроение. Так, на предприятиях ракетного двигателестроения начинают собирать двигатели для гражданских самолетов.

Глава РЭЦ Вероника Никишина сообщила на саммите, что доля поставок товаров ННЭ в дружественные страны составляет 61%. «Это наши экспортные рынки, которые ждут российскую продукцию и куда мы перенаправляем наши товары», - сказала она.

По ее мнению, уход ряда западных компаний из России «заставил многие страны задуматься о том, не может ли быть опасна их зависимость от западных технологий, как оказалась опасна для России, когда по политическим мотивам попираются все нормы международного права». Это создало для российских экспортеров дополнительное окно возможностей», - считает Никишина.

Никишина добавила, что ограничения подтолкнули Россию к ускоренному переходу на расчеты в нацвалютах. «Переход на расчеты в национальных валютах и в будущем в криптовалюте - вынужденная, но абсолютно перспективная история, в которую мы рано или поздно уйдем в торгово-экономических отношениях с дружественными странами», - пояснила она.

Создание новых импортозамещающих производств позволит экономике преодолеть новые вызовы, заявил на заседании председатель ПСБ Петр Фрадков. «Для этого необходимо привлекать ресурсы – бюджетные и внебюджетные, разделять риски в том числе между банками и институтами развития», - сказал он.

При этом, по его словам, в нынешних реалиях для предприятий важно решить и проблемы создания новых логистических коридоров, восстановления цепочек кооперации. Вопрос финансирования в этом контексте является не основным вызовом, так как финсектор подстраивается под новую систему координат, в которой живет промышленность.

«Ситуация в финансовой сфере заметно улучшается, - отмечает Мария Глухова, исполнительный вице-президент РСПП, - и это даже без учета снижения ключевой ставки до 11%. Еще один крайне позитивный для нас момент, что в марте в зону позитивных оценок впервые за несколько месяцев ушел показатель взаимоотношения бизнеса и власти. Это означает, что меры поддержки, меры стимулирования, которые сейчас предлагаются бизнесу, крайне позитивно им воспринимаются. Возвращаясь к вопросу, который был поставлен в заголовке саммита, план спасения или стратегии развития, можно сказать, что план спасения в общем-то реализован. Он уже достаточно активно выполняется, и понятно, что остались некоторые направления, которые требуется докрутить, но мы видим со стороны бизнеса именно спрос на стратегию развития».

Генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин сообщил на саммите, что «Камаз» ни разу не приостанавливал производство с конца февраля и не планирует простоев. «Европейский партнер собрал чемодан и ушел с нашего СП. Тут же сели и посмотрели - 253 детали, которые нужно заместить из Европы, 220 деталей «Камаз» локализовал в течение месяца, 30 деталей привезли с другого направления. Предприятие работает», - пояснил он.

Говоря об отрасли в целом, топ-менеджер напомнил, что сегмент грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов, в отличие от легкового, был достаточно локализован в России и интегрирован в мировой автопром.

Депутат ГД ФС РФ, член Комитета по промышленности и торговле, Мария Василькова отметила, что «по итогу стратегической сессии сошлись во мнении с участниками, что сегодня среди первоочередных задач - стимулирование спроса на отечественную продукцию. Основная цель – обеспечить достаточный масштаб внедрения новых продуктов на рынок. Импортозамещение становится инструментом для раскрытия потенциала внутреннего рынка, дает толчок к началу производства конкурентоспособных комплектующих в продукции промышленных предприятий».

Завершая саммит вице-премьер РФ Юрий Борисов особо подчеркнул, что мировой экономике в условиях санкций будет тяжело справляться без России, «но этого делать и не надо, страна зарекомендовала себя надежным поставщиком, ориентированным на комфортные условия сотрудничества».

МОСКВА, Коммуникационная группа "АГТ", Полина Рябова