На авиазаводе в Новосибирске построят корпус для покраски беспилотников

Проект корпуса будет готов весной следующего года

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Новый корпус для специальной покраски беспилотных летательных аппаратов построят на Новосибирском авиазаводе заводе (НАЗ) имени Чкалова, где, как сообщалось ранее, планируется начать производство стелс-беспилотников "Охотник". Проект корпуса будет готов весной следующего года, сообщил журналистам Игорь Бочкарев, исполнительный директор АО "СибпроектНИИавиапром", занимающегося проектированием корпуса.

"Сейчас мы планируем завершить работу и выйти с положительным заключением Главгосэкспертизы весной следующего года. Планируется, что около года будет стройка. Этот корпус ориентирован на покраску самолета, дальше он переходит уже в цех летных испытаний, и дальше поступает в части войсковые", - сказал Бочкарев, уточнив, что речь идет о производстве тяжелых беспилотников.

Он добавил, что некоторые участки производства на НАЗ им. Чкалова будут реконструированы для сборки. Как сообщил журналистам сотрудник НИИ Сергей Казачев, в новом корпусе расположится покрасочная камера. Размеры цеха около 150 м в длину и 40 м в ширину. Процесс нанесения краски на такие аппараты технологически очень сложный, и, по словам Казачева, требует особо температурного режима и регулирования потоков воздуха.

Ранее источник в органах власти сообщал ТАСС, что завод в течение пяти лет проведет модернизацию производства со строительством нового корпуса для производства тяжелых малозаметных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) С-70 "Охотник". Сообщалось, что модернизация начнется в 2022 году, а сумма инвестиций составит порядка 2,5 млрд рублей.

НАЗ им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны он выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34, но предприятие также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.