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ТАСС

"Омсктрансмаш" осваивает новую продукцию, в том числе гражданскую

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АО «Омсктрансмаш»
Цех АО «Омсктрансмаш».
Источник изображения: omskregion.info

На вооружении российской армии стоит 29 образцов военной техники, которая сделана на предприятии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") работает над освоением современных технологий и новой продукции, в том числе гражданской. Об этом сообщил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Сегодня разработки омского завода также уникальны и востребованы. "Омсктрансмаш" осваивает современные технологии и новые виды продукции, в том числе и гражданской", - сказал Потапов, слова которого приводятся в сообщении предприятия.

30 мая "Омсктрансмашу" исполняется 125 лет, торжественные мероприятия, посвященные юбилею завода, было решено провести в сентябре.

За 125 лет работы омский завод прославился и за пределами России, во время Великой Отечественной войны предприятие поставляло на фронт танки Т-34. На вооружении российской армии стоит 29 образцов военной техники производства "Омсктрансмаша", среди них - танк Т-80БВМ, тяжелая огнеметная система, плавающий транспортер, специальная пожарная машина, штурмовые механизированные мосты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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