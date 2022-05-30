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ТАСС

СБУ фиксировала вероятность разработки США биологического оружия на Украине

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Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты.
Источник изображения: © AP Photo / Timothy Jacobsen

Об этом сказано в докладной СБУ о военно-политической активности США на Украине, написанной в 2017 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины фиксировала вероятность того, что США пользуются сотрудничеством с украинскими лабораториями для разработки биологического оружия. Об этом говорится в докладной СБУ, представленной в пятницу в рамках очередного брифинга Минобороны России, посвященного обнаруженным ВС РФ документам по биолабораториям на Украине.

"Действия американской стороны расцениваются отечественными (украинскими - прим. ТАСС) экспертами как формирование собственной базы данных относительно штаммов патогенов, которые хранятся на украинских объектах, <...> и изучения военными медиками США эффективности применения в конкретных регионах Украины патогенов особо опасных инфекций для создания или модернизации новых видов биологического оружия селективного типа действия (против определенной расы, генотипа, территории рождения или проживания)", - сказано в докладной СБУ о военно-политической активности США на Украине, написанной в 2017 году.

Как отметил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, СБУ также указывала на предпосылки к возникновению биологических угроз из-за систематических нарушений и низкого качества работ при реконструкции биолабораторий.

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