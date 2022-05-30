Китай построит стартовые площадки для коммерческих космических полетов

Китайские власти планируют построить две стартовые площадки для коммерческих полетов в космос на космодроме на острове Хайнань, работы начнутся до конца июня. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на местных чиновников.

Правительство рассчитывает, что строительство необходимой инфраструктуры на базе космодрома Вэньчан позволит начать регулярные коммерческие космические запуски к 2024 году. К проекту по созданию космического городка были привлечены 23 компании, с 19 подрядчиками уже подписаны договоры. На территории комплекса также появятся заводы по сборке и испытанию ракет и спутников и центры применения данных, полученных с помощью спутников.

Опрошенные изданием специалисты предполагают, что китайские компании будут пытаться составить конкуренцию ведущим международным стартовым площадкам, подобных тем, что построила американская компания SpaceX. Ожидается, что, если китайским компаниям удастся выйти на лидирующие позиции в течение пяти-десяти лет, они смогут перетянуть часть клиентов у более дорогостоящих американских операторов.

В конце апреля российский посол в Китае Андрей Денисов заявил о готовности России расширять сотрудничество и содействовать реализации совместных с КНР проектов в аэрокосмической сфере. По его словам, российская сторона будет активно прилагать усилия и вносить еще больший вклад для продвижения общих проектов исследования космоса.

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