Ракета "Сармат" будет нести гиперзвуковые боевые блоки большой мощности

Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" будет нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большого класса мощности. Об этом в воскресенье сообщил начальник четыертого Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Дмитрий Князев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Полезная нагрузка на ракетном комплексе "Сармат" представляет собой большой спектр боевого оснащения. Много абсолютно разных вариантов, в том числе, в отличие от ракетного комплекса "Воевода", в составе "Сармата" будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки", - сказал Князев.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш" (входит а Роскосмос). МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.