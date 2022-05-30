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ТАСС

Ракета "Сармат" будет нести гиперзвуковые боевые блоки большой мощности

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Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" будет нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большого класса мощности. Об этом в воскресенье сообщил начальник четыертого Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Дмитрий Князев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Полезная нагрузка на ракетном комплексе "Сармат" представляет собой большой спектр боевого оснащения. Много абсолютно разных вариантов, в том числе, в отличие от ракетного комплекса "Воевода", в составе "Сармата" будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки", - сказал Князев.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш" (входит а Роскосмос). МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

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Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Красмаш
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
ГЗЛА
Плесецк
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