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ТАСС

Генконстуктор: ракета "Сармат" единственная, которая может облететь весь земной шар

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Владимир Дегтярь
Владимир Дегтярь.
Источник изображения: Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева"

Он может доставить полезную нагрузку до любой точки мира

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" - единственная ракета, которая может облететь вокруг всего земного шара и доставить полезную нагрузку до любой точки мира. Об этом сообщил генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева (входит в Роскосмос) Владимир Дегтярь в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"На самом деле, техническим заданием на разработку комплекса "Сармат" были заданы варианты траектории, которые могли бы позволить обеспечить доставку полезной нагрузки до любой точки земного шара. <…> Из любой и до любой", - сказал Дегтярь.

Он отметил, что "Сармат" - это единственная ракета, которая может обойти вокруг всего земного шара, в том числе через Южный и Северный полюсы и через экватор.

Как сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, "сегодня нужно говорить о комплексе "Сармат" как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет".

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты. МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (входит а Роскосмос). МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

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ГРЦ им. Макеева
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ГЗЛА
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