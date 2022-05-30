Российские ВКС пополнились парой новых серийных истребителей пятого поколения Су-57

Источник изображения: topwar.ru

Российские ВКС получили еще два новых истребителя пятого поколения Су-57, самолеты замечены в аэропорту Новосибирска Толмачево при совершении промежуточной посадки.

Как сообщается, новые истребители удалось заснять новосибирским споттерам, самолеты с бортовыми номерами "53" красный и "54" находились в Толмачево 25 и 26 мая 2022 года, совершив промежуточную посадку при перегоне к месту дислокации. По имеющейся информации, данные истребители построены в течение этого года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) и являются пятым и шестым самолетами серии. Всего, согласно ранее опубликованным данным, авиастроители планируют передать военным в этом году четыре новых Су-57.

Таким образом, на сегодняшний день в составе ВКС РФ находятся пять серийных истребителей Су-57, включая замеченные в Новосибирске. Напомним, что первый самолет серии разбился 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний. После этого Минобороны получило истребители с бортовыми номерами "01", "02", 52" и теперь "53" и "54".

Источник изображения: topwar.ru

Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, Минобороны до конца 2024 года получат на вооружение 22 истребителя пятого поколения СУ-57. Всего до 2027 года в состав ВКС РФ войдут 76 самолетов, изготовлением которых занимается КнААЗ в рамках контракта, заключенного в 2019 году.

По информации источников в ОПК, производство истребителей Су-57 с двигателем второго этапа начнется с 2025 года. До этого все самолеты будут поставляться с двигателем первого.