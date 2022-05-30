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Запад, проявляя антироссийскую солидарность, пытается напичкать Украину вооружениями, способными, как ожидается, сдержать наступление ВС РФ. Наряду с поставками тысяч противотанковых и зенитных средств передаются десятки типов бронетехники. Свой вклад в наращивание военного потенциала незалежной внесла и Австралия, власти которой причисляют страну к «цивилизованному» западному миру.
В апреле стало известно о намерении Канберры передать 20 бронеавтомобилей Bushmaster для «защиты молодой демократии». Стоимость этой поставки составила $38 млн, то есть каждая машина обошлась австралийскому налогоплательщику в $1,9 млн.
Австралийские обозреватели предупреждали, что данная техника не скажется на ходе военной кампании; она лишь приведёт к репутационных издержкам вооружённых сил страны, показав уязвимость местных изделий.
- указывалось в издании ASPI Strategist.
Однако стремление австралийских властей проявить антироссийскую солидарность с Западом осталось в приоритете. В итоге местные бронеавтомобили оказались на фронте и, как и ожидалось, «пошли в расход» - зафиксировано уничтожение на Украине первого бронеавтомобиля Bushmaster.