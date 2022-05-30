Войти
Военное обозрение

Зафиксировано уничтожение на Украине первого бронеавтомобиля Bushmaster

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Запад, проявляя антироссийскую солидарность, пытается напичкать Украину вооружениями, способными, как ожидается, сдержать наступление ВС РФ. Наряду с поставками тысяч противотанковых и зенитных средств передаются десятки типов бронетехники. Свой вклад в наращивание военного потенциала незалежной внесла и Австралия, власти которой причисляют страну к «цивилизованному» западному миру.

В апреле стало известно о намерении Канберры передать 20 бронеавтомобилей Bushmaster для «защиты молодой демократии». Стоимость этой поставки составила $38 млн, то есть каждая машина обошлась австралийскому налогоплательщику в $1,9 млн.

Австралийские обозреватели предупреждали, что данная техника не скажется на ходе военной кампании; она лишь приведёт к репутационных издержкам вооружённых сил страны, показав уязвимость местных изделий.

Bushmaster не сможет проявить себя на Украине. Его уничтожит любое попадание из танка, гаубицы или противотанкового комплекса, а их в России предостаточно

- указывалось в издании ASPI Strategist.

Однако стремление австралийских властей проявить антироссийскую солидарность с Западом осталось в приоритете. В итоге местные бронеавтомобили оказались на фронте и, как и ожидалось, «пошли в расход» - зафиксировано уничтожение на Украине первого бронеавтомобиля Bushmaster.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.05.2022
Уничтожение батареи гаубиц М777 российскими РСЗО сняли на видео
30.03.2022
Украина – только начало
20.12.2021
НАТО как инструмент продвижения геополитических интересов
18.08.2021
ABC Nyheter (Норвегия): военное сотрудничество России и Китая привлекло внимание экспертов
03.06.2019
"Лишь бы обвинить русских": в Малайзии требуют правды о MH-17
25.05.2018
Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению "Боинга" над Донбассом
02.03.2016
Как Путин превратил российскую армию в современную и грозную боевую силу (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»