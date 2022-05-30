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Военное обозрение

Экс-премьер Японии: Зеленского можно было попытаться заставить выполнить условия президента России

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Источник изображения: topwar.ru

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ сделал заявление в интервью западным журналистам по поводу происходящего на Украине. По словам Абэ, интервью с которым публикует The Economist, боевых действий на территории Украины можно было бы избежать, если бы в своё время Запад во главе с США и конкретно американским президентом смогли повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Синдзо Абэ отметил, что даже если принимать во внимание тот факт, что Зеленский вряд ли бы пошёл на выполнение требований Владимира Путина о нейтральном (внеблоковом) статусе Украины и предоставлении большей автономии регионам Донбасса, то переговоры нужно было вести.

Бывший японский премьер:

Боевых действий, жертв можно было бы избежать, если бы в своё время можно было бы заставить Зеленского дать обещания о выполнении требований по невступлению Украины в НАТО и по предоставлению широкой автономии восточным анклавам (ДНР и ЛНР - прим. "ВО").

Синдзо Абэ дал в этом интервью и характеристику президенту России. По словам экс-главы японского кабмина, Владимир Путин – политический лидер, который верит в силу, оставаясь при этом реалистом.

Абэ сетует на то, что ситуация стала развиваться по тому сценарию, по которому она развивается сейчас. Ведь эта ситуация наносит вред и Японии. Например, разорваны фактически все те связи, которые касались вопросов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Действующий премьер Японии Фумио Кисида тем временем решил занять откровенно антироссийскую позицию, действуя в русле политики США.

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Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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