Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы"

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал укороченный активный участок траектории и энергетическую мощь межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" одними из многих отличий от ракеты "Воевода".

"Первое бы я назвал — это укороченный активный участок траектории, второе — это та энергетическая мощь сегодняшнего комплекса, которая позволяет иметь большое количество боевого оснащения, следующее — это его защищенность с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок. И таких отличий можно много и много перечислять", — сказал Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", отвечая на вопрос ведущего о том, в чем принципиальное отличие ракетного комплекса "Сармат" от "Воеводы".

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".

После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".

У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.