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РИА Новости

Минобороны показало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире

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Самоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М "Малка".
Источник изображения: © Григорий Сысоев

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Малка" в специальной военной операции.

В двухминутном ролике показано, как артиллеристы заряжают пушку и производят выстрелы.



Отдельного внимания заслуживают кадры, снятые с установленной прямо на снаряд камеры — в режиме первого лица видно, как боеприпас вылетает из ствола "Малки".

Как уточнили в военном ведомстве, в результате продемонстрированного применения самоходки российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившихся в лесном массиве.

"Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчеты 203-мм САУ "Малка" вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров", — говорится в сообщении.

Установки 2С7М "Малка" — это модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия — это возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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